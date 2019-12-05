شكرا لقرائتكم كارتيرون يوزع الأدوار داخل الزمالك .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق .

وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والادوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الافكار الفنية بين معاونيه.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.