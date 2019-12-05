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شكرا لقرائتكم صورة.. شاهد تذكرة الأهلي والهلال السوداني بنظام "تذكرتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صورة من تذكرة مباراة الأهلي والهلال السوداني والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتقوم شركة "تذكرتي" بتنظيم دخول الجماهير لمباراة الأهلي والهلال في اول تجربة للأندية بعد نجاحها الكبير الذي حققته في تجربتي أمم إفريقيا للكبار وللشباب تحت 23 سنة.
كان الأهلي قد خسر من النجم الساحلي بهدف نظيف في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.
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