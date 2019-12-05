شكرا لقرائتكم تدريبات خاصة لمحمد حسن بالزمالك تحت قيادة عبد العزيز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخاض حسن تدريبات خاصة بالكرة برفقة عبد العزيز لزيادة معدلات لياقته البدنية والفنية. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. Advertisements قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بقيادة مران الاطالات للاعبين بنفسه، حيث حرص على خضوع اللاعبين لتدريبات رفع اللياقة البدنية. وطلب المدرب الفرنسي من أعضاء الجهاز الطبي والتأهيلي بالتعاون معه لتنفيذ تدريبات الاطالة. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

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