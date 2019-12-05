شكرا لقرائتكم كارتيرون يتحدث عن مباراة الزمالك وأول أغسطس في مؤتمر صحفي الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويتحدث الفرنسي كارتيرون عن استعدادات الزمالك للمباراة التي تقام ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

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