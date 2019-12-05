شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابي يحسم مباراة الإنتاج وأبو قير واللجوء لوقت إضافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأحرز مصطفي بدر لاعب أبو قير للأسمدة هدف التعادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة ، ليتجه الفريقان الي الوقت الإضافي، بعدما أحرز مصطفي البدري ناشئ الإنتاج الحربي الهدف الأول لفريقه.

وتعرض عبد الوهاب انان مدافع الإنتاج الحربي للطرد في الدقيقة 65 بعدما قام بعرقلة مهاجم أبو قير للأسمدة امام منطقة جزاء الإنتاج، ليكمل فريق الإنتاج المباراة بـ 10 لاعبين.

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كان الشوط الأول قد أنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما تبادل الفريقان السيطرة والهجمات علي المرميين، وكان فريق أبو قير للأسمدة الأخطر في بعض فترات الشوط وأضاع لاعبوه بعض الفرص.

فيما ظهر فريق الإنتاج الحربي بمستوي متوسط بسبب التغييرات العديدة التي اجراها مختار مختار المدير الفني للفريق علي تشكيلة اللاعبين، بعدما أشرك 9 لاعبين من البدلاء وشارك احمد شديد قناوي ومحمود البدري فقط من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.