شكرا لقرائتكم شيكابالا وفرجاني ساسي فى جيم الزمالك قبل موقعة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي لاعبو فريق الزمالك لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

كما شهد مران الزمالك، ‎خضوع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، حيث أستمر في خوض المران بشكل منفرد من أجل رفع اللياقة البدنية وفك العضلات.

فيما حصل عمر السعيد مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد شعوره بنزلة برد، وحضر اللاعب لمقر النادي وتواجد في الملعب لكن الجهاز الفني فضل حصوله على راحة.