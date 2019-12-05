شكرا لقرائتكم شيكابالا وفرجاني ساسي فى جيم الزمالك قبل موقعة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.
كما شهد مران الزمالك، خضوع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، حيث أستمر في خوض المران بشكل منفرد من أجل رفع اللياقة البدنية وفك العضلات.
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