شكرا لقرائتكم المصري يكتفي بهدفين بشباك قنا فى الشوط الأول بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول أمام نظيره قنا، متقدماً بهدفين نظيفين، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا على ملعب ستاد "الجيش بالسويس"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر .

و سجل أحمد ياسر هدف التقدم الأول للمصرى البورسعيدى فى شباك قنا بالدقيقة 25، و عزز التقدم محمود وادى من رأسية فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول .

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد محمود حمد وسعيدو سنمبوري، بهاء مجدي.

الوسط: عمرو موسي وفريد شوقي وأحمد ياسر، وأيمن ندا وأحمد ميسي.

الهجوم: محمود وادي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود وكريم العراقي، وحسن على وإسلام عطية، وأستين أموتو، وإسلام أبو سليمة ومفتاح طقطق.

ويتكون تشكيل قنا من:

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