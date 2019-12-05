شكرا لقرائتكم كأس الملك: تأهل العدالة والفيحاء وضمك إلى دور الـ 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت أندية العدالة والفيحاء وضمك إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس الملك، وذلك على حساب الروضة والدرع والجيل في المباريات التي أقيمت يوم الخميس.

وحقق العدالة فوزا كبيرا على الروضة بثمانية أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق تشارليز أندريا "5 أهداف" وعبدالرحمن القصمي بالخطأ في مرماه، بجانب هدف لكل من أحمد الناظري وحسين العيسى.

فيما صعد الفيحاء بخماسية دون مقابل سجلها في مرمى الدرع، وجاءت عن طريق أحمد بامسعود وروني فيرنانديز "هدفين" وصامويل أوسو، وغسان القرشي بالخطأ في مرماه.

وتأهل ضمك على حساب الجيل، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، وافتتح ضمك التسجيل عن طريق سامي النجعي وأضاف الثاني خوسيه لوبيز، وقلص الجيل الفارق عن طريق خالد الدوسري.