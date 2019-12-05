شكرا لقرائتكم إنفانتينو يترشح لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن قرار حصول السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على عضوية اللجنة سيتم تقديمه كمقترح في الجلسة الدولية في لوزن السويسرية في يناير المقبل.

وتم أيضا طرح اسم ياسوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، وديفيد هاجريتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس، لعضوية اللجنة الأولمبية إلى جانب إنفانتينو.

وقال باخ إن هذه الشخصيات الثلاث لديها الكثير من المهارات والخبرات التي ستكون مفيدة للغاية للجنة الأولمبية الدولية.

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وسوف يرتفع عدد أعضاء اللجنة الأولمبية إلى 108 في حال الموافقة على المرشحين الثلاثة، وذلك في الدورة الـ 135 التي سوف تعقد في العاشر من يناير المقبل.

وفي الجلسة ذاتها، تبحث اللجنة الأولمبية الطلب الذي تقدمت به مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية، والتي نظمت دورة الألعاب الشتوية عام 2018، لاستضافة دورة الألعاب الشتوية للشباب 2024. وقال باخ: الأمر متاح لقبول كوريا الشمالية أيضًا إذا سمحت الظروف.

وتقام دورة الألعاب الشتوية القادمة في يناير المقبل بلوزان السويسرية.