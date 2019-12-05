شكرا لقرائتكم إنتر يصطدم بروما في مهمة الابتعاد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة مع ضيفه روما، في مواجهة قمة بافتتاح الجولة الخامسة عشر للمسابقة.

ويمتلك إنتر ميلان 37 نقطة في الصدارة من 14 مباراة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الوصيف. ويتطلع إنتر للبقاء في القمة من خلال مواجهته أمام روما، واضعا في اعتباره أن يوفنتوس سيخوض مهمة صعبة للغاية في روما يوم السبت أمام مضيفه لاتسيو صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ويحتل روما المركز الخامس بفارق نقطتين عن لاتسيو، بعد المسيرة الإيجابية التي حظى بها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد باولو فونسيكا.

وقال الفرنسي جوردان فيرتو لاعب وسط روما :إنتر في القمة ونحن في المركز الخامس، لقد فزنا في ثلاث مباريات متتالية، ونذهب إلى ميلان بهدف تقديم أفضل أداء ممكن.

وأضاف :إنه فريق قمة، يتصدر جدول الترتيب، يمتلك إمكانيات بدنية عالية، لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو من الصعب احتواءهما بالنسبة لأي خط دفاع، لذا علينا أن نقدم أقصى ما بوسعنا للخروج بنتيجة إيجابية.

وسجل الأرجنتيني مارتينيز هدفي إنتر ميلان يوم الأحد خلال الفوز على سبال 2 -1 ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف بفارق هدفين عن لوكاكو الذي يحل في المركز الثاني بالقائمة التي يتصدرها شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بـ17 هدفا.

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وقال مارتينيز :اتعاون بشكل جيد للغاية مع لوكاكو، إنه شخص رائع داخل الملعب أيضا، نستهدف تسجيل اكبر عدد من الأهداف من أجل مساعدة الفريق.

وسيكون دفاع يوفنتوس على موعد مع مواجهة شاقة أمام خط هجوم لاتسيو بقيادة المتألق إيموبيلي.

وخاض يوفنتوس ربما أسوأ مباراة له هذا الموسم يوم الأحد الماضي بعدما تعادل بهدفين لمثلهما مع ساسولو المتواضع.

ويعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأهدافه الستة، ربما أسوأ فترة له مع يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو ساري الذي تولى المسؤولية الصيف الماضي.

وعلى النقيض تماما، قدم كالياري واحدة من أفضل مباريات الموسم الحالي عندما حول تأخره بهدفين أمام ضيفه سامبدوريا إلى فوز مثير 4 -3 في الثواني الاخيرة. ويلتقي كالياري صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة مع مضيفه ساسولو يوم الأحد. أما فيرونا الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى ويحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة فيحل ضيفا على اتالانتا صاحب المركز السادس يوم السبت.

ويلتقي نابولي صاحب المركز السابع بعشرين نقطة يوم السبت أيضا مع مضيفه اودينيزي. ويلتقي يوم الأحد بريشيا متذيل جدول الترتيب مع مضيفه سبال في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الجديد ايجينو كوريني الذي عاد لموقع المسئولية بعد شهر واحد من إقالته وتعيين فابيو جروسو خلفا له.

وفي مباريات أخرى الأحد يلتقي سامبدوريا مع بارما وبولونيا مع ميلان وتورينو مع فيورنتينا وليتشي مع جنوه.