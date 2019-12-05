شكرا لقرائتكم خبر عن مران ترفيهي للأهلي قبل مواجهة الهلال وغياب علي لطفي عن الجماعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويأتي خضوع اللاعبين لفقرة التدريبات الترفيهية في إطار النزول بالحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها الفريق في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.
في الوقت الذي أكتفي فيه على لطفي حارس مرمى الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ولم يتواجد على لطفي في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الجمعة على إستاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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