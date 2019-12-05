فيديو .. المصرى يتقدم علي قنا بهدف أحمد ياسر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر في تسجيل أول اهداف فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره قنا في الدقيقة 25 ، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، في دور الـ 32 بكأس مصر .
ويخوض المصري المباراة بتشكيل يتكون من ، أحمد عبدالفتاح في حراسة المرمي ، وفي خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود حمد وعمر كمال عبدالواحد وأيمن ندا، وفي الوسط: فريد شوقي ومحمد عادل ميسي وسعيدو سنبوري وعمرو موسى وفي خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.
المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة.
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