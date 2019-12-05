شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نادٍ إماراتى يقترب من خطف صفقة المستقبل من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادٍ إماراتي من الحصول على توقيع حاتم جميل الشهير بـ"مولر" صانع ألعاب نادى المنصورة ومنتخب الشباب، والذى تصارع على خطفه الأهلي والزمالك قبل هروبه للإمارات. ودخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع مسئولى نادى المنصورة للتعاقد مع حاتم جميل، لكن ناديه طلب الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن الناشئ، وهو ما تم رفضه ليقرر اللاعب السفر إلى الإمارات لقضاء فترة معايشة مع أحد الأندية هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. نادٍ إماراتى يقترب من خطف صفقة المستقبل من الأهلى والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.