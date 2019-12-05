شكرا لقرائتكم خبر عن أولى المفاجآت.. أبو قير يطيح بالإنتاج الحربي من كأس مصر بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق أبو قير للأسمدة لدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الانتاج الحربي بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد السلام .

ومن المنتظر أن يلاقى أبو قير للأسمدة الفائز من مباراة حرس الحدود وبتروجت فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل بدور الـ32 من البطولة.

تقدم الإنتاج الحربي عن طريق مصطفي البدري في الدقيقة 60 ، وتعادل مصطفي بدر لفريق أبو قير للأسمدة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وتعرض عبد الوهاب انان مدافع الإنتاج الحربي للطرد في الدقيقة 65 بعدما قام بعرقلة مهاجم أبو قير للأسمدة امام منطقة جزاء الإنتاج، ليكمل فريق الإنتاج المباراة بـ 10 لاعبين.

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كان الشوط الأول قد أنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما تبادل الفريقان السيطرة والهجمات علي المرميين، وكان فريق أبو قير للأسمدة الأخطر في بعض فترات الشوط وأضاع لاعبوه بعض الفرص.

فيما ظهر فريق الإنتاج الحربي بمستوي متوسط بسبب التغييرات العديدة التي اجراها مختار مختار المدير الفني للفريق علي تشكيلة اللاعبين، بعدما أشرك 9 لاعبين من البدلاء وشارك احمد شديد قناوي ومحمود البدري فقط من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.