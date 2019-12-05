الزمالك يُنهى مرانه بتقسيمة استعداداً لمواجهة أول أغسطس فى أول مران لكارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الزمالك، تقسيمة في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز على متابعة التقسيمة ومتابعة مستوى اللاعبين وتصحيح الأخطاء أولا بأول فيما أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق. Advertisements وجاءت التدريبات الخاصة لمحمد حسن بالكرة برفقة أميرعبد العزيز المدرب المساعد للزمالك لزيادة معدلات لياقته البدنية والفنية.

كارتيرون فى مران الزمالك

كارتيرون والمترجم أحمد شعبان والمساعد أمير عبد العزيز

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