شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي قبل مواجهة الهلال..فايلر يحدد الجمل التكتيكية في محاضرة ١٥ دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وناقش المدرب السويسري عدد من الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد المرتقبة.
وخاض الأهلي مساء اليوم مرانه الأخير علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء غدا الجمعة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.
وشارك في المران جميع لاعبي الفريق ماعدا المصابين وابرزهم علي معلول الذي يغيب عن لقاء الغد.
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