شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقسم المران لـ4 أساسيين فى الزمالك بعد ثلاثية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك مران الفريق على مرحلتين لـ4 لاعبين من أساسيين، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تقسيم المران بخضوع "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي، لاعبى الزمالك، لتدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادى اليوم، وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية، لرفع معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم بعدما شارك الرباعى بشكل أساسى مع الفريق بالأمس فى مواجهة الشرقية، التى أقيمت فى دور الـ32 من كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.