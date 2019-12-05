شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوكسا" تكرم فريدة عثمان فى حفل التميز الرياضى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من جائزة التميز الرياضي بأفريقيا تكريم عدد من الرياضيين، خلال الحفل الذى تنظمه اتحاد الاتحادات الأفريقية «الأوكسا» ضمن فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى بأفريقيا، والذى سعى اللواء أحمد ناصر لتنظيمه سعيًا لاستمرار وتعزيز التواصل بين أبناء القارة الأفريقية وتكريم عدد من الأسماء والهيئات الرياضية فى القارة، ويسعى الاتحاد لأن يكون المؤتمر حدثا دوريا تجرى فعالياته كل عامين.

ويقام المؤتمر فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ومن بين هؤلاء الرياضيين المقرر تكريمهم كل من فريدة عثمان أفضل رياضية أفريقية فى 2019، بعدما قدمت عامًا مميزًا من الإنجازات، حيث حصدت السباحة العالمية برونزية بطولة العالم فى فئة الفراشة فى 25.47 ثانية.

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كما يتم تكريم العداء التونسى الأولمبى محمد القمودى بجائزة الريادة للرجال، بعد تحقيقه إنجازات اولمبية مهمة بالحصول على 4 ميداليات فى نسخ طوكيو 64 ومكسيكو 68 وميونخ 75، وكذلك العداءة الأثيوبية الأوليمبية تيرونيش ديبابا ونظيرتها المغربية نوال المتوكل بجائزة الريادة للسيدات، حيث حصلت الاولى على خمس ميداليات أولمبية فى نسخ بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢ وأثينا ٢٠٠٤، بينما توجت الثانية بذهبية ٤٠٠ متر حواجز وأصبحت أول إفريقية تتوج بميدالية أولمبية فتحت الباب لبطلات أخريات ليعتلين عرش الرياضة العالمية.

ومن بين المكرمين فريق الهوكى بنادى الشرقية للدخان المصرى بجائزة الريادة للفرق، لتحقيقه انجازات عالمية مهمة أهلته لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث حصد الفريق بطولة إفريقيا 23 مرة من إجمالى 27 بطولة، بالإضافة إلى تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادى الأهلى المصرى بجائزة الفريق الأول سيدات، بعد أن حققت إنجازًا قاريًا مهمًا بحصد بطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة العاشرة عبر تاريخ الفريق الأحمر.

كما سيتم تكريم المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الجزائر بجائزة الفريق الأول لحصد بطولة أمم إفريقيا 2019 والتى نظمتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.