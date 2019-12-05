​مشاهدة مباراة المصرى ضد قنا اليوم فى كأس مصر عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المصري البورسعيدى نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة فى الخامسة مساءً على استاد الجيش بالسويس، منافسات الجولة 32 ببطولة كأس مصر. ويطمح الفريق البورسعيدى لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على بطل موريتانيا بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 3/2، ويأمل قنا تحقيق المفاجأة واقتناص بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالمسابقة. لمشاهدة مباراة المصري ضد قنا اليوم فى كأس مصر عبر سوبر كورة من هنا

المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4.

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