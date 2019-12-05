شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم لـ سوبر كورة: أمى قالتلى متلعبش للزمالك.. الأهلى وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد المنعم، نجم الأهلى السابق، أنه تلقى عدة عروض محلية وخارجية قبل الحادث الذى تعرض له، وبعد الحادث، من بينها الزمالك والاتحاد، وفنار بخشة وبايرن ميونخ، بعد خلافه مع الراحل محمود الجوهرى وقت كان مديرا فنيا للأحمر.

وقال عبد المنعم، فى تصريحات خاصة، إن العرض الذى تلقاه من الزمالك عن طريق حمادة إمام، وقد كان حسن أبو الفتوح رئيسا للقلعة البيضاء، والذى طلب منه الانتقال للزمالك، فسألت حمادة إمام ما هو أغلى عقد للاعب الكرة فى مصر، فأخطره الثعلب 150 ألف جنيه، فقال لحمادة إمام سأنتقل للزمالك مقابل 150 ألف جنيه.

لمتابعة تصريحات شريف عبد المنعم بالفيديو من هنا

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