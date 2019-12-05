شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انضمام مدرب الحراس الجديد.. وتدريب منفرد لجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمرو عبد السلام ، مدرب حراس الإنتاج الحربى، إلى الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، للمرة الأولى، بعد ضمه لجهاز الفريق الجديد للأبيض عقب تولى الفرنسى باتريس كارتيرون قيادة الفريق خلفا للصربى ميتشو.

وقاد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، تدريبات للحراس الثلاثة محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق، تدريبات خاصة تحت قيادة مدرب الحراس الجديد، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق وخاض اللاعب التدريبات بشكل منفرد تحت قيادة المطراوى من أجل رفع اللياقة البدنية وفك العضلات.