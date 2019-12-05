أبو قير للأسمدة يطيح بالإنتاج الحربي ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

فجر فريق ابو قير للأسمدة مفاجأة بتأهله لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على الانتاج الحربي بركلات الترجيح 4-2 بستاد السلام في دور الـ32 للبطولة.

كان الوقتان الاهلي والاضافي قد

انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما،تقدم الفريق العسكري بهدف مصطفى البدري في الدقيقة 62 الذى لعب بدلا من غنّام محمد وتعادل لأبو قير مصطفى بدر في الدقيقة 89؟، وقبل نهاية القاء بدقيقة واحدة.

وفي ركلات الترجيح سجل لابو قير كلا من على عزت ومحمود الملك وابراهيم رجب" ريعو" واحمد حسنى وسجل للانتاج ايمن الطرابلسي وابراهيم عبد الخالق واهدر بازوكا في اول ركلة للفريق العسكري.