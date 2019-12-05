العراق تتعادل مع البحرين في الشوط الأول

انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدفين لكل من منتخب العراق و البحرين فى المباراة المقامة بينهم حاليا على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.
أحرز ثنائية المنتخب العراقي مهند علي و ابراهيم بايش في الدقيقتين ٦، ١٨ من بدايةالشوط الاول من المباراة.
في الدقيقة ١٤ أحرز عبدالله خالد الهزاع هدف التقدم لمنتخب البحرين.
ليتعادل منتخب البحرين في الدقيقة ٤٥ من نهاية الشوط الاول عن طريق محمد جاسم.
كان المنتخب العراقي بدأ المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : جلال حسن.
خط الدفاع : علاء مهاوي، على فائز، ميثم جبار، علي عدنان.
خط الوسط : أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة.
خط الهجوم : مهند علي.
بينما بدأ منتخب البحرين المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : سيد شبر علوي.
خط الدفاع : وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بو غمار، محمد عادل.
خط الوسط : محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون.
خط الهجوم : تياجو أقوستو.
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