مدرب الزمالك يتجمع مع جهازه المعاون بعد انتهاء مران اليوم

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عقد اجتماع مع جهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز في أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق . ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بعد انتهاء تدريبات الفريق . وجاء الاجتماع لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة والأدوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الافكار الفنية بين معاونيه. الفترة المقبلة والأدوار التدريبية التي يريد تطبيقها مع الفريق وشرح بعض الأمور الفنية لهم؛ لتوحيد الافكار الفنية بين معاونيه. ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

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