هوكى سموحة يفوز على نيجر فليكرز ويتصدر البطولة الأفريقية

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحة على منافسه نيجر فليكرز بنتيجة 1/4 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم ضمن منافسات بطولة الأندية الأفريقية للهوكى والتى تجرى منافساتها على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.
أحرز أهداف سموحة محمد عادل إيزا "3 أهداف" وكريم عاطف.
وبهذه النتيجة تصدر سموحة البطولة مؤقتًا فى انتظار ما سوف تسفر عنه مباراة فريق ريفينيو الغانى والشرقية الذى يتساوى مع سموحة فى عدد النقاط ويتبقى له مباراة اليوم.
يضم فريق سموحة اللاعبين:
إسلام الطويلة، عبدالرحمن السيد بيومى، مصطفى دهب، مصطفى منصور ، محمد فتحى، عمرو مرسى، محمد بلال قدير، عبدالرحمنقاسم، محمد عادل، عمرو عبدالحليم، محمد أبو ضيف، زاهيد عنايت، زكريا السيد، أحمد عادل، محمد الكومى، كريم عاطف، محمد نصر ،إبراهيم حسن.
يتكون الجهاز الفنى والإدارى من:
السيد الهرم مديرا فنيا، محمد عادل حسين مدرب عام، طه عبد العظيم مدرب مساعد، محمد حميدو عبد الفتاح مدرب الحراس، رامى أمل محمد مدرب أحمال، أحمد عرفة إبراهيم إصابات ملاعب، محمود السيد عبد العال مدير الفريق.
رئيس بعثة الفريق: المهندسة إيمان جابر.
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