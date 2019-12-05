اخبار الرياضه

منتخب السويس يواصل تدريباته لمواجهة الداخلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس تدريباته اليوم الخميس إستعدادًا لمواجهة الداخلية والمقرر لها أن تكون يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري القسم الثاني في مجموعة الجاهرة.

ويتطلع تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق منتخب السويس خلفًا للمدرب السابق محمد

صلاح لتحقيق نتائج إيجابية في أول مبارياته مع الفريق .

كان منتخب السويس قد خسر آخر مبارياته بدورى القسم الثانى أمام جمهورية شبين يوم الاثنين الماضي و تراجع ترتيبه إلى المركز الثالث برصيد بـ10 نقاط خلف

سيراميكا كيلوباترا و جمهورية شبين و يستعد لمواجهة الداخلية في الأسبوع السابع للقسم الثاني بمجموعة القاهرة.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب السويس كلًا من..

تامر مصطفى مديرًا فنيًا

ميدو هلال مشرف للفريق

رضا الفداوي مدرب عام

Advertisements

هيثم عبده مدرب مساعد

صبحي توفيق مدرب مساعد

فريد شوقي مدير إداري

أحمد عمر آدم إداري الفريق

بينما يضم الجهاز الطبي للفريق كلًا من..

جمعة أنور – محمد شفيق- محمد عبدالستار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السويس يواصل تدريباته لمواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا