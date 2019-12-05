منتخب السويس يواصل تدريباته لمواجهة الداخلية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس تدريباته اليوم الخميس إستعدادًا لمواجهة الداخلية والمقرر لها أن تكون يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري القسم الثاني في مجموعة الجاهرة.
ويتطلع تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق منتخب السويس خلفًا للمدرب السابق محمدصلاح لتحقيق نتائج إيجابية في أول مبارياته مع الفريق .
كان منتخب السويس قد خسر آخر مبارياته بدورى القسم الثانى أمام جمهورية شبين يوم الاثنين الماضي و تراجع ترتيبه إلى المركز الثالث برصيد بـ10 نقاط خلفسيراميكا كيلوباترا و جمهورية شبين و يستعد لمواجهة الداخلية في الأسبوع السابع للقسم الثاني بمجموعة القاهرة.
ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب السويس كلًا من..
تامر مصطفى مديرًا فنيًا
ميدو هلال مشرف للفريق
رضا الفداوي مدرب عام
هيثم عبده مدرب مساعد
صبحي توفيق مدرب مساعد
فريد شوقي مدير إداري
أحمد عمر آدم إداري الفريق
بينما يضم الجهاز الطبي للفريق كلًا من..
جمعة أنور – محمد شفيق- محمد عبدالستار.
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