شيكابالا وساسي يؤديان تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية . الزمالك لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بعد جزء من التدريبات الجماعية . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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