احتكام الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة لوقت إضافي

احتكم فريقا الإنتاج الحربي وأبو قير لأسمدة لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما باستاد السلام في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم . في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم . تقدم الفريق العسكري بهدف عن طريق اللاعب مصطفى البدري في الدقيقة 62 من اللقاء الذى لعب بدلا من غنام محمد وتعادل لأبو قير اللاعب مصطفى بدر في الدقيقة 89 .

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