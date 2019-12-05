وزير الرياضة ورئيس مؤسسة مصر الخير يشهدان احتفالية مشروع "قيم وحياة"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر احتفالية مشروع "قيم وحياة" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

فى مستهل الاحتفالية رحب الدكتور علي جمعة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوجوده في المشروع ، مؤكدا ان المشروع الآن اصبح نتاج خمس سنوات من العمل والكد والتطوير المستمر به ، مضيفا ان نجاح المشروع جاء نتيجة لتضافر كل الجهود من اجل انجاحه ، وأشار ان وزارة الشباب والرياضة كانت اول وزارة تدعم المشروع وتقدم له كافة التسهيلات المطلوبة وذلك قبل دخول شركاء النجاح الاخرين في المشروع.

وقد لفت الى أهمية عمل تقييم دائم ومستمر لأعمال المشروع حتي يتمكن دائما من التطوير والتحديث ومواكبة الاوضاع المتغيرة وكيفية التعامل معها.

فيما أعرب الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بحضور الإحتفالية في نسختها الثانية، مشيراً إلي أن المشروع يهدف إلي نشر مجموعة من القيم الأخلاقية في المجتمع، عن طريق رفع الوعي القيمي والأخلاقي بعيداً عن أي تعصب ديني أو عرقي لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.

مضيفاً أن المشروع يقوم علي تنفيذ ورش عمل ولقاءات وندوات للشباب المشاركين في المشروع لتوعيتهم ، والبالغ عددهم حتي الآن ١٦٢٠ مشارك ومشاركة.

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فيما رحب الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر بالسادة الحضور، وتوجه

بالشكر لجمعية أجيال علي الاعمال التي قاموا في مشروع قيم وحياة، بالاضافة الي العديد من الجهود التي تقوم بها، حيث تساعد هذه القيم التي ينشرها المشروع علي تعديل وتطوير الخطاب الديني .

وقد تم استعراض عدد من قصص النجاح ومنها .. من جنوب سيناء محمود رمضان، و زياد حمدي من الجيزة، بالاضافة إلي عرض فيديو للعديد من المشاركين في البرنامج من مختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أن المشروع

يهدف إلي القيام ببرامج توعوية عن القيم التي يجب غرسها ومنها (السلام، السعادة ، الاحترام ، المحبة ، البساطة ، الصدق ، النزاهة ، التعاون ، التواضع ، الإتحاد ، المسئولية) بعيداً عن أي تعصبات .

شهد الاحتفالية الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الاستاذ حنفي بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة وأجيال مصر بالإضافة إلى العديد من الشباب المشاركين في المشروع.