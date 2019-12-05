هوكي الشرقيه للسيدات يصل إلى نهائي بطولة أفريقيا

وصل فريق الشرقيه للهوكي إلى نهائي بطولة الأفريقية للهوكى والتى تجرى منافساتها على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1 وحتى 8 من ديسمبر الجارى وذلك عقبه فوز علي فريق البوليس الغاني بنتيجة 3/0 .

وكان الفريق تاهل عقب تعادله مع فريق الايرادات الغاني بنتيجة 3/3 في افتتاح البطولة وفي الجولة الثانية حقق الفوز علي فريق كادا استار بنتيجة 3/2 وفي في الجولة الثالثة فريق يوب الحصراء النيجري

بنتيجة 3/1 .

ويقود فريق هوكي الشرقيه للسيدات كل من اسامه سلطان رئيس بعثة الفريق في البطولة وعضو مجلس الادارة وطارق ابراهيم مدير الفريق ومدير فني احمد طلعت ومدربين مطصفي خليل مدرب عام ودكتور احمد عبد الكافي مدرب حرس المرمي ودكتور محمد بدر مخطط احمال وليقه البدنية .

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ومادم سوميه عبد العزيز اخصائيه نفسيه واجتماعية ودكتورة سمر

غريب اخصائي علاج طبيعي ورنا عبيد محليل اداء فني وقدم رئيس نادي الشرقيه مجدي عزت التهئنة لاعبين بالوصل الي نهائي البطولة .

وتضم قائمة الفريق النجمات هبه جمال ،نهلة عبد الله ،سالمه محمد ،ايه علي ،ايمان علي ،الاء العراقي ،اسراء الشحات ،اميره صلاح ،مريم السيد ،دنيا زين ،هاجر مصطفي ،هيدي محمد ،دنيا زين ،دنيا شعراوي ،سلمه سامي ،ريم مجاهد ميار صفي ،وسارة طارق .

ويضم الفريق ثلاثة محترفات ريكول المحترفه الاسبانية الارينا الايطاليه وكالروين بولنديه وكان الفريق توج بطل لكاس السوبر في افتتاح الموسم الجديد بالفوز علي الشمس 5/0 .