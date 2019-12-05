اونلاين | "كورة لايف حصري" مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر (قناة مفتوحة) beIN SPORTS YouTube يلا شوت PLUS رابط ماتش العراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف حصري" مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر (قناة مفتوحة) beIN SPORTS YouTube يلا شوت PLUS رابط ماتش العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب العراق نظيره منتخب البحرين، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24» في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، اليوم الخميس.

يأتي المنتخب العراقي في صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بسبع نقاط جمعها من فوزين وتعادل وحيد أمام اليمن.

مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج

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مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج

مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج

مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج

أما منتخب البحرين فتأهل كثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد على منتخب الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة والذي قاده للتأهل، وتعادل أمام عمان وخسارة أمام المنتخب السعودي متصدر المجموعة.