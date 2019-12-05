اونلاين | (بث مباشر KoraLIVE) .. مشاهدة مباراة العراق (2) والبحرين (1) بدون تقطيع (خليجي 24) رابط كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر KoraLIVE) .. مشاهدة مباراة العراق (2) والبحرين (1) بدون تقطيع (خليجي 24) رابط كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس الخليج العربي مباشرة عبر هذا المقال وخدمات beIN SPORTS المختلفة عبر الانترنت.

د18- العراق 2-1 البحرين | مباراة اهداف دون فرص!!! تمريرة متوسطة امامية عراقية قابلها ابراهيم بايش المنسل من وراء الدفاع فأودعها "لوب" فوق حارس البحرين الذي ترك مرماه بغرابة مسهلا مهمة العراق في التسجيل (فيديو).

د15- العراق 1-1 البحرين | رد احمر سريع كالبرق، ركنية بحرينية طار لها المتقدم قلب الدفاع عبدالله الهزاع واودعها برأسه قوية لا تصد ولا ترد في شباك جلال حسن حارس مرمى العراق والزوراء (فيديو).

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معلومة: هدف مهند علي هو الرقم 40 في البطولة "خليجي 24".

د6- العراق 1-0 البحرين | ركلة حرة مباشرة قوية سددها علاء عبد الزهرة حاول حارس البحرين سيد شبر علوي امساكها فارتدت منه إلى المتابع مهند علي فأودعها الشباك دون عناء (فيديو).

د1- انطلاق المباراة على استاد عبدالله بن خليفة أو الدحيل.

تشكيلة البحرين: سيد شبر علوي، وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، تياغو أأوغوستو.