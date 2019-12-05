اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ومشاهدة لحظة بلحظة لأحداث مباراة العراق والبحرين، اليوم الخميس 5-12-2019، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

تنطلق بعد عصر اليوم مباريات نصف نهائي خليجي 24 بهذه المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، بعد 48 ساعة فقط من انتهاء مرحلة دور المجموعات، التي شهدت تألق كبير لمنتخب العراق.

يحتض ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري هذه المباراة التي ستقام قبل ثلاث ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.