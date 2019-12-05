اونلاين | رابط iraqi Sport مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين بث مباشر KORA ONLINE لعبة ماتش العراق اليوم جودة متعددة LIVE HD

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تنطلق بعد عصر اليوم الخميس، 5-12-2019، مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بمباراة العراق والبحرين في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، وسط ترقب كبير من جمهور الكرة العراقية بعد الأداء المثالي لفريقهم في مرحلة دور المجموعات، حيث لم يتعرض لأي خسارة.

تقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري قبل ثلاثة ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

وتُعد هذه المباراة الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.

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وتصدر منتخب أسود الرافدين المجموعة الأولى في خليجي 24 بفضل الفوز على أصحاب الضيافة “قطر” في الافتتاح 2/1، ثم الفوز بهدفين نظيفين على الإمارات في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بدلاء العراق أمام اليمن في الجولة الثالثة بعد ضمان التأهل.

أما منتخب البحرين الذي حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، فقد واجه صعوبات كبيرة للتأهل الذي جاء بفارق الأهداف فقط عن منتخب سلطنة عُمان.

واستعان منتخب البحرين بخدمات المنتخب السعودي لتحقيق هذا التأهل، حيث فازت السعودية على سلطنة عمان بثلاثة أهداف لهدف.

ويدين منتخب البحرين بالكثير لمهاجمه البرازيلي المُجنس “تياجو فيرنانديز” الذي سجل ثنائية في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة الكويت في الجولة الأخيرة، وهي الثنائية التي ساهمت في تفوق البحرين على عُمان في مجموع الأهداف.