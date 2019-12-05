اونلاين | مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر مجانا بدون تقطيع YALLA shoot كورة لايف رابط لعبة العراق iraqi Sport

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مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس الخليج العربي مباشرة عبر هذا المقال وخدمات beIN SPORTS المختلفة عبر الانترنت.

تشكيلة البحرين: سيد شبر علوي، وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، تياغو أأوغوستو.

تشكيلة العراق: جلال حسن، علي فائز، أحمد ابراهيم، هيثم جبار، علاء مهاوي، أمجد عطوان، صفاء هادي، علي عدنان، علاء عبد الزهرة، مهند علي، ابراهيم بايش.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرّمة.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة العراق والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.

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ويسعى المنتخب العراقي لمواصلة أداءه القوي في البطولة إذ أنه المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي خسارة، وذلك من أجل تخطي عقبة البحرين والتأهل إلى المباراة النهائي في محاولة من أسود الرافدين للتتويج باللقب الرابع في مسيرتهم، فيما يبحث المنتخب البحريني من جانبه عن استثمار فوزه الكبير على الكويت في ختام مباريات المجموعة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين من أجل تخطي العراق والاقتراب خطوة من تحقيق حلمه بالفوز بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.