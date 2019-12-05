اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة iraq رابط ماتش البحرين

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع البحرين ضد العراق والمقرر لها مساء اليوم الخميس 5 ديسمبرKORA LIVE، في إطار منافساتدور النصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي والذي تقام نسخته الحالية في قطرKORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين ضد العراق في كأس الخليج عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش البحرين ضد العراق ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي.

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