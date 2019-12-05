اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش العراق NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش العراق NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشرة لمباراة منتخب البحرين ضد منتخب العراق والتي ستقام اليوم الخميس 5 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي والذي تقام نسخته الحالية في قطر KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة في نسختها الحالية YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة موعد مباراة منتخب البحرين ضد منتخب العراق GOAL KOORA :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب البحرين ومنتخب العراق في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA LIVE ويسعى المنتخب البحريني لتحقيق إنجاز جديد والتأهل للمباراة النهائية في كأس الخليج العربي.

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كورة لايف القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد منتخب البحرين YALA LIVE :-

وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد أعلنت عن حصولها على البث الحصري المباشر لبطولة كأس الخليج العربي عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين منتخب البحرين ومنتخب العراق عبر قناة بين سبورتس الرياضية المفتوحة كما بُثت جميع ماتشات البطولة COOL KOORA وأيضاً يمكنكم مشاهده البث المباشر لمباراة البحرين ضد العراق عبر اليوتيوب بدون تقطيع وعلى البث الحصري الأسطورة ALASTORA.

كورة ستار مشوار الفريقين في البطولة KOORA ONLINE :-

ونجح منتخب البحرين في تحقيق فوزا كبيرا على منتخب الكويت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة GOAL KOORA وكانت تلك المباراة سببا في تأهل المنتخب البحريني والإطاحة بمنتخب عمان بعد خسارته الأخيرة من منتخب السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد BEIN MATSH بينما نجح منتخب العراق في الصعود كمتصدر للمجموعة بعد فوزه على قطر والامارات وتعادله مع منتخب اليمن في الجولة الأخيرة KOORA LIVE.