اونلاين | «يلا شوت» مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش العراق beIN SPORT خليجي 24

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كورة أونلاين بث مباشر مباراة البحرين ضد العراق، اليوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، KORA ONLINE ضمن منافسات دور النصف النهائي لكأس الخليج العربي.

كورة ستار، حيث يستضيف ملعب الملك عبدالله بن خليفة معقل نادي الدحيل في قطر، KORA STAR مباراة نارية في نصف نهائي خليجي 24 تجمع بين البحرين والعراق.

موعد مباراة البحرين والعراق بخليجي 24 وتُقام مباراة البحرين والعراق، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقله لمباراة البحرين والعراق بخليجي 24 كورة حصري حيث تُذاع مباراة البحرين والعراق، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD2 الناقل الحصري لمباريات كأس الخليج العربي، KORA7ASRY مواجهة نارية في نصف نهائي خليجي 24

كورة لايف العراق تواجه البحرين على بطاقة الصعود للمباراة النهائية، حيث تأهل المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، KORA LIVE فيما نجح المنتخب البحريني في التأهل بعدما احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بالمجموعة.

يلاشووت بلس متابعة حية لمباراة البحرين والعراق بنصف نهائي خليجي 24، حيث يسعى كلا المنتخبين للوصول للمباراة النهائية والمنافسة على تحقيق اللقب، YALLA SHOOT PLUS شاهد حصريا مباراة العراق والبحرين بكأس الخليج العربي.