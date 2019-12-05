رياضة | الأهلي بالزي التقليدي أمام الهلال السوداني

وحضر الاجتماع الدكتور سيف أبوكلابيش، رئيس بعثة الهلال السوداني، ومحمد هارون رئيس جهاز الكرة، ومهيار الطيب المدير التنفيذي للنادي، وأيمن زين العابدين مسئول العلاقات العامة، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي ومنسق اللقاء، ومندوب الإعلام والشركة الراعية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء .

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال الطاقم الأزرق بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وحصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير، في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعه المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية علي طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الجمعة المقبل فى الجولة الثانيه من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.