رياضة | ماذا قال سيميوني قبل مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الليجا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال سيميوني قبل مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الليجا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام فياريال في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سنجد غداً منافساً كبيراً من خلال مباراة هجومية ، وسنحاول أن نأخذها حيث نشعر بالراحة".

وأضاف :"نحن ننظر إلى الأقرب لنا ، إنها مسألة حياة إنها الطريقة الوحيدة للاقتراب من أولئك الأبعد ، إنه أمر منطقي".

وتابع :"الهدف هو التنافس على مباراة تلو الأخرى ولن نتغير ، نتيجة لكيفية عملك ستجد أهدافاً أكثر أهمية. لا يمكنك تخيل شيء غير حقيقي ، لدينا جميعاً خيال وهو مختلف".

وواصل :"بدأ الفريق في الاستجابة بشكل أكثر انتظاماً. هذا الموسم فقدنا الجزء الأول ، وأحيانًا الثاني الآن نحن متورطون في كلا الجزأين ، في هذه المباريات استجبنا بشكل مستقر للغاية ضد المنافسين الصعبين للغاية مثل برشلونه ، رد الفريق بهذا الانتظام الذي كنا نبحث عنه".

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وزاد :"هناك دائماً فترة لم يعد فيها الفريق معي ، ولم يعد اللاعبون يؤمنون بي ... لقد كنت دائماً أشعر بالصبر والطاقة والأمان فيما أعتقد ، ثم يمكنك الفوز أو الخسارة لأنها كرة قدم ، لكن مقتنع بما أريد لفريقي".

وأشار :" كانت هناك انتقادات منذ بداية الموسم، في السنوات التي قيل لي إن المجموعة لم تكن معي لقد كنت غاضباً، هناك دائماً حركة لأن النتائج ليست هي نفسها ، بعد فترة طويلة نسعى إلى حل المواقف التي لا تكن واضحة".

وأردف :"أنا أؤمن دائمًا بما أبحث عنه في الفريق مع القوة ككتلة يكون لديك المزيد من الخيارات. لا أعتقد أنه من الناحية الدفاعية فإن وضع عشرة مدافعين يجعلك غير لائق أو أنك ستربح بعشرة مهاجمين ، أعتقد أن التوازن هو ما نبحث عنه لتحسين ما تم إنجازه بشكل جيد ، ومن هناك ينمو الفريق".

وعن مدى جاهزية خيمينيز قال :"تدرب خيمنيز مع المجموعة ، إنه بحاجة إلى عمل أكثر من ذلك ، لن يدخل القائمة في الوقت الحالي ولكنه سيتواجد في دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن يكون كذلك".

واتم حديثه حول إمكانية التعاقد مع كافاني مهاجم باريس سان جيرمان قائلا :"أنا لا أتحدث عن لاعبين ليس معنا ، تبدأ الأسماء في الظهور دائماً ، لكننا سنتحدث دائماً عن ما لدينا من لاعبين وهم الذين سيساعدونا".