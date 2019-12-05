رياضة | جاريث بيل يغيب عن ريال مدريد أمام إسبانيول وكلوب بروج

كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن تأكد غياب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد عن مباراتي فريقه المقبلتين أمام إسبانيول بالليجا وكلوب بروج البلجيكي بدوري الأبطال.

جاريث بيل يغيب عن ريال مدريد أمام إسبانيول وكلوب بروج

ويواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول بعد غد السبت في الجولة السادسة عشر من الليجا، فيما يرحل لملاقاة كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال برنامج "ELCHIRINGUITO" بأن جاريث بيل يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وأضاف بان اللاعب الويلزي لن يلعب في المباراتين المُقبلتين وهدفه هو العودة ضد فالنسيا ليكون جاهزًا للكلاسيكو أمام برشلونة والذي سيقام يوم 18 من الشهر الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.