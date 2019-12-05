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رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد

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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضربة قوية بتأكد غياب نجم الفريق إيدين هازارد عن مباراة الفريق الملكي أمام .

ضربة موجعة لريال مدريد


ويحل ضيفًا على برشلونة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في كلاسيكو الأرض والذي سيقام على ملعب "كامب نو" في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الخميس بأن هازارد لن يلحق بموقعة برشلونة وأن زيدان أصبج في مأزق بسبب غياب اللاعب البلجيكي.

وأشارت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن زيدان بدأ يفكر من الآن في اللاعب الذي سيعوض غياب هازارد عن الكلاسيكو.

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وأضافت الصحيفة بأن رودريجو أو إيسكو، أحدهما سيكون في التشكيلة الاساسية بجوار بنزيمة، وبيل في حالة عدم تعرضه للإصابة.

وتابعت الصحيفة بأن هناك إمكانية أن يخوض زيدان المباراة أمام برشلونة بخطة 4-4-2.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

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