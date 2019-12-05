بالثمانية.. العدالة يقسو على الروضة في كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس 5 ديسمبر 2019

إكتسح نادي العدالة السعودي ضيفه الروضة بثمانية أهداف نظيفة، في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأمير عبدالله بن جالاوي بمدينة الأحساء.



ويدين العدالة بالفضل للفوز لمهاجمه الملاجاشي كارلوس أندرياتسيما، الذي سجل رباعية في الدقائق 2 و 32 و 34 و 60، بينما سجل أحمد النذيري هدفين في الدقيقتين 45 و 52، وسجل حسين العيسى هدفاً، وهدف تم تسجيله بواسطة أحد لاعبي الروضة ضد مرماه.

بهذه النتيجة يصعد العدالة لدور الـ 16 من البطولة، في إنتظار باقي مواجهات الدور.