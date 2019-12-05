شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. إستبعاد نجم الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 كشف نادي الهلال السعودي النقاب اليوم عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر منتصف ديسمبر الحالي.

وأعلن النادي قائمته، الذي نشرها موقع الإتحاد الدولي "فيفا" أيضاً، وجاءت كما يلي: حراسة المرمى: نواف الغامدي - محمد الواكيد - عبدالله المعيوف Advertisements خط الدفاع: علي البليهي - أمير كردي - حسن قادش - محمد البريك - ياسر الشهراني - عبدالله الحافظ -جانج هيونج سو - محمد الجحفلي خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - إدواردو - جوستافو كويلار - سباستيان جيوفينكو - عبدالله عطيف - محمد الشلهوب - هتان باهبري. خط الهجوم: أندريه كاريللو - عمر خريبين - بافيتيمبي جوميز. وبذلك يكون المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد إستبعد الخماسي نواف العابد وناصر الدوسري وصالح الشهري وذعار حسين ويزن الجاري. وسيواجه بطل دوري أبطال آسيا فريق الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة يوم 14 ديسمبر الجاري، بملعب جاسم بن حمد.

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