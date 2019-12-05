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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ليفربول لـ كأس العالم للأندية 2019 والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر بداية من يوم 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري.
وشهدت القائمة، استبعاد كلوب لثنائي الفريق، جويل ماتيب وفابينيو بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون، أدريان، ولنيرجان.
الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.
الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، بروستر، أوريجي، هارفي إيليوت.
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