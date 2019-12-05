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صفعة قوية لـ ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة قوية لـ قبل مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صفعة قوية صباح اليوم، بعد إصابة البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي، خلال التدريبات الإستعدادية لمباراة إسبانيول في الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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ويلتقي ريال مدريد مع إسبانيول، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من ، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

حيث أكدت صحيفة الماركا الإسبانية، بإن مارسيلو سوف يغيب عن ريال مدريد لمدة 3 أسابيع، وهو ما يؤدي إلى غياب الدولي البرازيلي عن مباراة الكلاسيكو.

وكذلك أكدت الصحفية الإسبانية، أرانشا رودريجيز، بشبكة "كادينا كوبيه"، بأن لاعب منتخب السيليساو سوف يغيب عن مباراة الكلاسيكو والمقرر إقامتها يوم 18 من الشهر المقبل.

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