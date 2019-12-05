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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رجل أتليتيكو مدريد الأول ! والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
كشفت تقارير صحفية إسبانية، لإقتراب إنتهاء العلاقة بين المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، ونادي أتليتيكو مدريد.
ويعاني اللوس روخي بلانكوس من دوامة من سوء النتائج خلال هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، متأخراً بفارق ست نقاط خلف المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة.
كما حقق الفريق الفوز في ست مباريات فقط من أصل 15 مباراة لعبها الفريق في الليجا، كما لم يحسم الفريق تأهله بعد لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وزعمت صحيفة ماركا الإسبانية عبر شبكة سبورت فيتنيس أن إدارة الفريق تفكر جدياً في إقالة سيميوني.
كما أضافت ماركا أن وجهة سيميوني المقبلة قد تكون نحو الدوري الإنجليزي، في ظل إهتمام أندية أرسنال وإيفرتون بخدماته.
ويتولى تدريب أرسنال المدير الفني فريدي ليونبيرج بشكل مؤقت، وقد يكون سيميوني هو الحل لإعادة أرسنال لمكانته التي يستحقها.
بينما يعيش ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لحظاته الأخيرة في ملعب جوديسون بارك، بعد خسارته المذلة يوم أمس في الديربي أمام ليفربوب بخماسية، بالإضافة لسوء وضعية التوفيز في الدوري الإنجليزي.
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