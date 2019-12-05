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كارتيرون يجتمع باللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم بجلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مع لاعبي الفريق، حيث تحدث معهم عن أهمية التركيز وتصحيح الأوضاع قبل مباراة اول أغسطس يوم السبت المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبدأت الجلسة بالاشادة بهم بعد مباراة الشرقية أمس والتأكيد على أنها مجرد بداية لتصحيح المسار .


وشدد كارتيرون على أنه لن يقبل الا بتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل وعليهم الدفاع عن أسمائهم والرد على الانتقادات داخل الملعب.

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