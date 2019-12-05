شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة عمر السعيد شارك أمام الشرقية مريضًا.. حقن بالمسكنات بسبب ألم «الكلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادي الزمالك بعد تخطي الفريق دور الـ32 بمسابقة كأس مصر وتأهله لدورالـ 16 بعد الفوز علي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، في أول اختبار، وتحقيقه أول فوز وتقديم أداء جيد من اللاعبين.

وأثني الجهاز الفني علي عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذي تحامل علي نفسه ولعب المباراة مصابًا بنزلة برد وسخونة شديدة ومعاناته من الام في الكلى اليسري، لكنه تمسك باللعب وتم حقنه ببعض المسكنات لخوض اللقاء لعدم وجود مهاجم بديل في ظل منح مصطفي محمد قسطا من الراحة بعد ضغط المباريات.

وطالب المدير الفني الجديد الجماهير بعدم القسوة على اللاعب ومراعاة ظروف مشاركته وهو مريض.