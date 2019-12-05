شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يتسبب في أزمة لـ«كارتيرون» بسبب المؤتمر الصحفي لمواجهة أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في أزمة للمدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون، بعدما تم إبلاغ الجهاز الإداري للنادي بتحديد موعد المؤتمر الصحفي للفرنسي، اليوم، في ملعب السلام قبل موعده بساعتين فقط، وتعارض موعد المؤتمر مع ميعاد مران الفريق، المنتظر انطلاقة عصر اليوم الخميس.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أول اغسطس الانجولي في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل، علي أرض ملعب ستاد السلام.

وحاول الجهاز الفني والإداري للزمالك التواصل مع مسؤولي «كاف» لتأجيل موعد المؤتمر لمدة ساعة واحدة فقط لكن كاف رفض الموافقة علي طلب الزمالك وتمسك بإقامة المؤتمر في موعده.